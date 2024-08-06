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Giriş Tarihi: 6.8.2024 11:12 Son Güncelleme: 6.8.2024 11:24

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson şoku! Antrenmanda yer almadı

Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta ayak bileğinde burkulma olan Gedson Fernandes, idmanda yer almadı.

AA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson şoku! Antrenmanda yer almadı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 gup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldığı öğrenildi. Antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı. Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson şoku! Antrenmanda yer almadı
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