BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst için bu daha başlangıç

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek tarihi bir galibiyet alan Beşiktaş'ta moraller yerinde. Teknik direktör Van Bronckhorst, oyuncularının performansından memnun ancak takımı daha da üst seviyeye çekmek için vites yükseltiyor. Lige Samsun karşılaşması ile başlayacak olan siyah-beyazlıların patronu, bazı bölgelere şimdiden önlem alacak.

RİSKLERİ AZALTTI

Geçtiğimiz yıllarda takımın, sezonun devamında oyundan düşmesini de dikkate alan Hollandalı çalıştırıcı, bu kez önlemleri erken alacak. Kurmayları ile yaptığı çalışmalarda geçtiğimiz dönemdeki sakatlıkların fazla yüklemeden olduğunu düşünen Hollandalı, bu kez takımın ritmini buna göre ayarlayıp sezon başladıktan sonra kademe kademe fizik gücünü de yukarıya çekecek.