FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener’den İlkay Gündoğan’a servet

Fanatik Galatasaraylılığıyla bilinen İlkay Gündoğan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ve teknik direktör Jose Mourinho ikna turlarına başladı. İspanyol ekibiyle 2025 haziranına kadar sözleşmesi bulunan İlkay için Fenerbahçe, bonservis ödemeyi bile göze almış durumda...

Sarı-Lacivertliler'in, Barça'ya 10 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu ve Katalan kulübünün de buna sıcak baktığı belirtildi. Tek sorun İlkay'ın Galatasaraylı olması... Başkan Ali Koç'un da yakın çevresine; "İlkay'a Fenerbahçe formasını giydirmek istiyorum" dediği iddia edildi. Bunun nedeninin de sezon başlamadan Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüğün ele geçirilmek istenmesi...

AVRUPA'DA GÜNDEM

İlkay Gündoğan'ın Barcelona'daki geleceği kısa sürede netleşecek. Hem İspanyol basını hem de Alman basını, Fenerbahçe'nin İlkay Gündoğan'a ilgisini doğruladı. İspanyol AS Gazetesi; Acun Ilıcalı'nın İlkay'la bir görüşme yaptığını yazdı. Alman BILD Gazetesi de Mourinho'nun çok istediği İlkay için Fenerbahçe'nin harekat başlattığını duyurdu. (Fotomaç)