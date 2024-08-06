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Giriş Tarihi: 6.8.2024 09:20 Son Güncelleme: 6.8.2024 09:47

GALATASARAY HABERLERİ: Gabriel Sara, Brezilya için Aslan'ı seçti

Brezilya Milli Takımı’na girmek isteyen Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi etkisiyle Galatasaray'a transfer oldu.

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Gabriel Sara, Brezilya için Aslan’ı seçti

Aslan'ın yeni ismi Gabriel Sara'nın, birçok teklif almasına rağmen sarı-kırmızılı kulübü seçmesinin perde arkasında büyük bir hedef var. Championship'te geçen sezona 13 gol-12 asistle damgasını vuran ve yılın 11'ine seçilen Sara'ya İngiltere içinden Crystal Palace ve Leeds United talip oldu.

Brezilyalı oyuncu, hamile olan eşini düşünerek bu teklifleri reddetti ve Norwich'teki düzenini bozmadı. Sezon başı kampına katılan Gabriel Sara'nın aklını sadece Galatasaray çeldi. Brezilya Milli Takımı hayali kuran Sara, Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçırmak istemedi.

Sarı-Kırmızılı formayla Avrupa'da vitrine çıkacak 25 yaşındaki oyuncu, uluslararası kariyerini düşündü ve eşini de ikna ederek Galatasaray'a 'Evet' dedi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Gabriel Sara, Brezilya için Aslan'ı seçti
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