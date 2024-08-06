TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dış İlişkiler Kurulu ile bir araya geldi

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz da katıldı.



İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: FIFA'NIN İSTANBUL'DA MERKEZİ AÇILDIĞINDA BÖLGE ÜLKELERİ BURAYA GELECEK"

Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu toplantıda yaptığı konuşmada hep birlikte iyi bir çalışma dönemi geçirmek istediklerini söyledi.



Başkan Hacıosmanoğlu, "Türk Futbolunun marka değerine katkı yapacak arkadaşlarımızla çalışmanızı istiyorum. FIFA Başkanı Infantino ile toplantıya gittik. FIFA Başkanı bana 'Balkanlarda ve Türki Cumhuriyetlerde liderlik yapacak bir potansiyeliniz var' dedi. Biz de kendisine 'doğru söylüyorsunuz' dedik. Napolyon'un 'dünya tek devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu' sözünü hatırlattık. FIFA'nın İstanbul'da merkez açması gerektiğini söyledik. FIFA Merkezi Zürih'te ancak mesaisinin bir bölümünü Paris'te FIFA İrtibat Bürosunda geçiriyor. FIFA İstanbul merkezi açıldığında bölge ülkeleri İstanbul'a geleceği için FIFA Başkanı İstanbul'da da çalışmalarını sürdürüyor olacak" diye konuştu.



"FIFA BAŞKANI İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ CUMHURBAŞKANIMIZA AKTARDIM"

Dış İlişkiler Kurulu'nun yapacağı çalışmalarla dünya futboluna yön veren bir konuma geçmek istediklerini de vurgulayan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "FIFA Başkanı ile 1.5 saat süren görüşmemizin içeriğini Cumhurbaşkanımıza da aktardım. Kendisi de bu görüşmeden memnun oldu. Balkan, Orta Asya ve Afrika ülke federasyonları ile görüşmeler yapacağız. FIFA ve UEFA yönetimlerinde dünya futboluna yön veren bir federasyon konumuna geçeceğiz. Dış İlişkiler Kurulu Başkanımız bu konuda tek yetkilidir. Dış İlişkiler Kurulumuz ile birlikte yapacağımız uluslararası çalışmalar ile dünya futboluna yön veren bir konuma geçmek istiyoruz. Kurul Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kendisini ispatlamış bir kişi. Kendisinin liderliğinde iyi bir çalışma süreci geçireceğinize inanıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Toplantıda geleceğe dönük çalışma programları da ele alındı.

TFF'DE BAZI KURULLARIN BAŞKAN VE ÜYELERİ BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun başkan ile üyeleri duyuruldu.

Kurulların yeni başkanları ve üyeleri şu isimlerden oluştu:

Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu: Azize Yüce Şahin (Başkan), Muhammed Alpdündar, Ömer Sarılar, Mehmet Baykara, Ebru Kılıçoğlu, Ahmet Gökçe, Mehmet Berke Yıldız.

Engelliler Koordinasyon Kurulu: Kerim Vural (Başkan), Osman Çakmak, Hamza Doğan, Hüseyin Küçük, Abubekir Özcan, Serkan Çakmaklı, Hasan Serkan Canmutlu, Serkan Yıldız, Yalçın Sırakaya.

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu: Mehmet Nuri Yazıcı (Başkan), Burhanettin Hacıcaferoğlu, Sedefhan Oğuz, Esra Hatipoğlu, Kürşat Ahmet Ünal, Bilgehan Okumuş, Adnan Cevher, Ömer Üründül, Tarık Emre Ekşi, Banu Yelkovan.

