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Giriş Tarihi: 6.8.2024 10:51

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Origi iddiası

Trabzonspor'da santrfor konusunda Weghorst ve Onuachu isimleri öne çıksa da Origi için bordo-mavililerin bir hamle yaptığı öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da Origi iddiası

İtalyan basınından Trabzonspor ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milannews24'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki forvetin Trabzonspor'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi. Haberin detayında ise Origi'nin Milan'dan ayrılma noktasında kulübe sıkıntı yarattığı ve takımda kalmak istediği yazılırken, Milan yönetiminin, bu sorunu en kısa sürede çözmeyi amaçladığı ifade edildi.

2 GOLE KATKI YAPTI
Belçikalı golcünün Milan ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Origi geçen sezon Nottingham'da 1 gol, 1 asist kaydetti. Futbolcuya en güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçiliyor. Yıldız ismin Belçika Milli Takımı ile de görev aldığı 32 maçta 3 golü bulunuyor. (Takvim)

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Origi iddiası
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