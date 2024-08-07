BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Jean Onana kalıyor

Beşiktaş'ın geçen sezon 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Lens'ten kadrosuna kattığı Jean Onana, beklenen performansı gösteremeyince sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralık gönderildi. Sezon bitimiyle birlikte yeniden Beşiktaş'a dönen Onana, hazırlık kampında gösterdiği performansla yeniden göze girmeyi başardı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği Süper Kupa maçında hem gücü hem de hızı ile büyük beğeni toplayan Kamerunlu orta saha oyuncusuna şans doğdu. 24 yaşındaki oyuncunun takımda kalma ihtimalinin arttığı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada "Beşiktaş bugün Onana'yı da kazandı. Onu da bir transfer olarak görün" ifadelerini kullanmıştı. (Türkiye)