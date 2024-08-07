BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sağ beke Karsdrop sol beke Borna Sosa

Beşiktaş'ta Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık tarihi galibiyetin yankıları sürerken, yönetim kazanılan kupanın eksikleri örtmesine izin vermeyecek. Öncelikle sağ bek ve sol bek takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, birçok isimle ve kulüplerle görüşmelerde bulunuyor. Kartal'ın sol bek için alternatif adayları arasında Borna Sosa bulunuyor. Hollanda devi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak. Ajax formasını giyen 26 yaşındaki Hırvat oyuncu, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı.

SAĞ BEK KARSDORP

Sağ bek bölgesi için de güçlü adaylardan birisi Rick Karsdorp. Roma'nın kadroda düşünmediği ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan Hollandalı futbolcu için teklif yapıldığı belirtildi. İtalyan medyasındaki haberlerde Beşiktaş'ın ciddi olduğu ve görüşmelerin bitme aşamasına geldiği belirtildi. İtalya devi ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezonda Roma'da 28 resmi maça çıktı ve 3 asiste imza attı. (Türkiye)

