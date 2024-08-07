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Giriş Tarihi: 7.8.2024 13:22 Son Güncelleme: 7.8.2024 13:41

Beşiktaş'a transferde kontenjan engeli! Cher Ndour transferi...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş hamlelerine devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, Braga'dan yeniden Fransız ekibi PSG'ye dönen 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu Cher Ndour ile yaptığı görüşmelerde oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı ancak Kartal bu kez kontenjan sınırına takıldı.

Beşiktaş’a transferde kontenjan engeli! Cher Ndour transferi...
Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş geçen sezonun devre arasında gündemine aldığı PSG'nin genç oyuncusu Cher Ndour için yeniden devreye girdi.

Devre arasında kiralandığı Braga'dan yeniden Fransız ekibine dönüş yapan 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu ile yaptığı görüşmelerde oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar bu transferde kontenjan sorununa takıldı.

AYRILIK OLURSA GELECEK

Kartal'ın orta sahadan bir isimle yollarını ayırdıktan sonra Ndour transferini bitireceği de gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.

4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG olan kontratı 2028 yılında sona erecek.
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Beşiktaş'a transferde kontenjan engeli! Cher Ndour transferi...
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