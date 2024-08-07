Beşiktaş’a transferde kontenjan engeli! Cher Ndour transferi...

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş geçen sezonun devre arasında gündemine aldığı PSG'nin genç oyuncusu Cher Ndour için yeniden devreye girdi.Devre arasında kiralandığı Braga'dan yeniden Fransız ekibine dönüş yapan 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu ile yaptığı görüşmelerde oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar bu transferde kontenjan sorununa takıldı.Kartal'ın orta sahadan bir isimle yollarını ayırdıktan sonra Ndour transferini bitireceği de gelen haberler arasında.Geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Braga'da 11 maça çıkan genç yıldız 1 gol kaydetti. 1.90'lık oyuncu hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG olan kontratı 2028 yılında sona erecek.