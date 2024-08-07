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Giriş Tarihi: 7.8.2024 15:25

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da Abdülkerim'in kafası karıştı

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler sonrası kafa karıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Abdülkerim’in kafası karıştı

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al-Kholood kulübü, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Al-Kholood'un yüksek teklifi sonrası Galatasaray cephesi transferi ciddi şekilde düşünmeye başladı. Uzun süredir Suudi Arabistan kulüplerinin gündeminde olan ve oldukça yüksek ücretli teklifler alan Abdülkerim'in de transferi düşündüğü, 29 yaşında olduğu için astronomik bir maaş teklifini ciddi şekilde masaya yatırdığı öğrenildi.

3 KATI MAAŞ TEKLİFİ ALDI
Galatasaray'da senelik 30 milyona yakın maaş alan Abdülkerim Bardakcı'nın 3 milyon Euro'nun üzerinde teklifler aldığı ve şu anki maaşının 3 katından fazlası olduğu için transfer tekliflerinin kafa karıştırıcı olduğu belirtildi. 2022 yazında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızılı formayla 2 şampiyonluk kazandı ve bu sürede 78 resmi maça çıkıp 10 gol attı. (Sporx)

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da Abdülkerim'in kafası karıştı
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