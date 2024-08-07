GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’da endişe var

Yeni sezon öncesinde Hâkim Ziyech ile sözleşme uzatan, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı da renklerine bağlayan Galatasaray'da Yusuf Yazıcı da gündemde.

Lille kulübü ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan millî oyuncunun adı sıklıkla Sarı-Kırmızılı kulüp ve Beşiktaş ile anılıyor. Cimbom cephesinde ise Yusuf Yazıcı'ya bakışta soru işareti çok. Yerli kontenjanı anlamında yıldız ismin takviyesi avantaj gibi görünse de yıllık 4 milyon Euro'ya yakın ücret talebi ve takım içi dengeleri (Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu çok katlayacak) değiştirecek olması yönetime geri adım attırıyor.

SABIRLA BEKLİYOR

Yusuf Yazıcı ise diğer teklifleri de değerlendirmeye alsa da Şampiyonlar Ligi sebebiyle Galatasaray'a daha sıcak bakıyor. Okan Buruk, Yusuf Yazıcı'yı Mertens'in ilerleyen yaşı sebebiyle iyi bir alternatif olarak düşünse de transferdeki belirsizlik devam ediyor.

Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, Sergio Oliveira'dan da kurtulmanın yolunu arıyor. Beklentilerin çok uzağında kalan ve Okan Buruk'un da yeni sezon kadro planlamasında bulunmayan Portekizli oyuncunun başka bir takıma kiralık gönderilmesi de gündemde. Performansı tartışma konusu olan ve ücreti cep yakan Wilfried Zaha'nın da ayrılma ihtimali yüksek. (Türkiye)