Galatasaray’da gözler yeni transfer Elias Jelert’te! Hatayspor maçında olacak mı?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

JELERT'İN DURUMU BELLİ OLDU

Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Elias Jelert'in Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Elias Jelert'in Hatayspor karşılaşmasında forma giymesi düşük ihtimal olarak görülüyor. Galatasaray sağlık ekibi, Danimarkalı oyuncuyu bir an önce hazır hale getirmeye çalışıyor.