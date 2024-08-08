Haksızlığa uğrayanların umudu olduk

"Her hafta birine yaranmaya çalışırsanız, kaos oluyor. Renk, güç ayrımı yapmadan herkese eşit olursanız kaos ortamı olmaz."
"Adaletsizlikten ezilenler, bizi umut ışığı olarak gördü. Tek talimat verdim; renk ve güç ayrımı yok. Haklı olan güçlüdür."
"Hakan Çalhanoğlu aradı 'Gözümüz aydın başkanım' dedi. Bu bir mesajdır. Montella bizimle yola devam edecek."
Süper Lig'de yarın başlayacak yeni sezon öncesi
TFF Başkanı İbrahim
Hacıosmanoğlu, beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Seçimi kazanmasından,
yeni yapılanmaya, milli
takımda Montella ile devam
kararına kadar pek çok konuya
değindi. İşte başkanın açıklamalarından öne çıkanlar: "
Biz
zaten futbol ailesinin içinden
geliyoruz. Türk futbolunun bir güvensizlik ortamına sürüklendiğine hep beraber şahit olduk.
İnsanlar adil ve adaletli bir ortam
istiyor, güven ortamı istiyor. Adaletsizlikten ezilen, haksızlığa uğrayanlar bizi umut ışığı olarak gördü.
Bire bir konuşmalarda o
hissiyatı hissettik. Sonuçta 12 günlük
çalışma sonunda sağduyulu
insanlar bize güvenerek bu görevi
tevdi ettiler. Tek talimat verdim; renk ve güç ayrımı yok. Tek durum var, haklı olan güçlüdür."
İKİ TAKIMI AL, YÜRÜT ÖTEKİLER FİGÜRAN MI!
"Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Tek başımıza olacak iş değil. Çok büyük sorunlar var. Her ligin sorunlarını teknik ekipler kurarak kulüplerle istişare halinde, futbolun marka değerini koruyacak şekilde kararlar alarak çözeceğiz. Ben yaptım oldu dersen çözemezsin. Biz her sponsorun üstüne Hacıosmanoğlu payı koyuyoruz, 'Lütfen beIN Sports da uysun buna' dedik. 10 milyon dolar zikrettiler, 'Bu yetmez' dedim. İnsanlar tiyatro seyretmekten bıktı, sorun bu. Adil ve adaletli bir düzen yok. İki takımı al yürüt, 99-102 puan. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ötekiler figüran mı, kimse maç seyretmiyor. Niye tiyatro seyredelim, şimdi gerçek canlı sahneyi görecekler. Adaleti sağlayacağız. Marka değeri yukarı çıktıkça yayıncının geliri de artacak."
KORSAN BİTECEK
Hacıosmanoğlu özel bir yazılımcı ekipleri olduğunu ve korsan yayını keseceklerini söyledi. Yasa dışı bahis içinse "Akçeli işlere kim bulaşıyorsa futbol camiasında barınamaz" dedi.
DİYARBAKIR'A MAÇA GİDECEĞİZ
"Futbol barış ve kardeşliğe hizmet etsin. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Amedspor'a sözüm var, 'başkan olarak seçilirsem Amedspor maçına gideceğim' dedim. Diyarbakır'daki maça gideceğiz."
AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ YOK
Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Asıl güvensizliği yaratan bu. Kaypak olursanız, her hafta birine yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluyor. Doğru ve adaletli olup, renk güç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olursanız kaos ortamı olmaz. Futbolun patronu diye bir şey yok. Saha içinde başarıyı yakalamak isteyenin hizmetkârıyız. Herkes şunu bilsin. Tarihinde ilk sefer, yönetim kurulu oluşurken dahi bu şunun çocuğu, bu monşerin çocuğu, bu beyaz yakalı diye bakmadık. Söylediğim tek şey var; tüm kurullara, vereceğiniz kararlar sizin, ailenin, camianızın, kurumun haysiyeti ve şerefidir. Haysiyet ve şeref meselesi.Tavizler verile verile bu noktaya geldik. Ahbap çavuş ilişkisiyle herhangi bir kurula adam koymamız mümkün değil. Kadrolar değişecek ama benim kadrolarım olmayacak."
MHK'DE ÇİFT BAŞLILIK VARDI
"Türkıye'de
Merkez Hakem Kurulları konuşuluyor. Türkiye'de oyunun manipüle edildiği yer, kararlarıyla sahadaki hakem yönetimleri. Hakem öğrendiği kuralları uygulayamıyor. Uygulasa görev alamayacak. Burada bir yapı vardı, akademi kurmuşlar, MHK'nin üstünde, hakem terfilerini onlar yapıyor, çift başlılık yaptılar, onu oradan kontrol etmek için. Böyle saçmalık olabilir mi! Sonra MHK'nin kararlarına kızıyorsunuz, nasıl oluyor diyorsunuz. MHK'yi dikkate alır mı adam, terfi mi veriyorsun ki sen, dediğini yapar mı! MHK'ye gelir gelmez söyledim, lağvedin, MHK'nin içine alın bunu dedim. Bizim çizgimizde gidenlerle devam edeceğiz. Çizgi dışına çıkanları evine göndereceğiz. Şahsiyetimizle oynuyorsa yaptırımlar bizim görevimiz."
MONTELLA BİZİMLE
"Milli Takım'da da sıkıntılar var. Bizim olduğumuz yerde takımda bütünlük olacak. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tanıyorum. Eksiklik varsa tamamlayacağız. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Hocamız (Montella) takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. 9 yaşında kızım var, Hollanda'ya elendikten sonra üzüldü, baba sen Türk futbolunun başına geç, bu bitti ama Dünya Kupası var, şampiyon olacağız dedi. Onun temiz kalbiyle Cenab-ı Allah inşallah nasip eder."
MİLLİ FUTBOLCULARIMIZIN ÖZ GÜVENİ YERİNE GELECEK
TFF
Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İnter forması giyen A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı görüşmeyi de şu sözlerle anlattı: "İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, 'Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?' yazıyordu. Kaptan aradığında ilk söylediği 'gözümüz aydın olsun başkanım' oldu. Gözümüz aydın demesinde bile bir mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz."
HER İLE PROFESYONEL TAKIM
"Süper Lig lokomotif ama alt liglere, altyapıya önem vermezsen ürün yetişmez. 3. Lig'de 4 grup var, bir ilin 3-4 takımı var. Her sene insanlar yardım topluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın futbola yaptığı hizmetler ortada. Her ilde Avrupa standartlarında statlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız ile istişare edeceğiz, dibe vurmuş Alman futbolu devlet yapılanmayla yükseldi. 900 milyon Euro'ya yakın parayla okullardan başladılar, dünya şampiyonu oldular. Adil şekilde amatörden yukarıya çıkarsak Türk futbolu kurtulur."
FETÖVARİ HAMLELER BİZE SÖKMEZ
"12 gün çalıştık, bizi başkan seçtiler. Türkiye'nin yüzde 90'ı kazanmamıza sevindi, bir umut ışığı olduk. Ne hikmetse, alçak bir terör örgütü var. Fetöşün köpekleri var, bizim TFF Başkanı olmamızdan rahatsız oldular. Ebe doğurtur, sırtına bir tokat atar, sesin çıkar nefes almaya başlarsın, Cenab-ı Allah defterini gökyüzüne atar, alacağın nefes sayılıdır. O nefes arasındaki süreyi adam gibi yaşamak senin elindedir. Benim kalbimdeki dilimde. Kim dostum kim değil söyleyeyim, zor değil. Fetövari hamleler bize sökmez."