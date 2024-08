Haksızlığa uğrayanların umudu olduk

Süper Lig'deTFF Başkanı İbrahimHacıosmanoğlu,Seçimi kazanmasından,yeni yapılanmaya, millitakımda Montella ile devamkararına kadar pek çok konuyadeğindi.Bizzaten futbol ailesinin içindengeliyoruz.İnsanlar adil ve adaletli bir ortamistiyor, güven ortamı istiyor.Bire bir konuşmalarda ohissiyatı hissettik. Sonuçta 12 günlükçalışma sonunda sağduyuluinsanlar bize güvenerek bu görevitevdi ettiler."Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Tek başımıza olacak iş değil. Çok büyük sorunlar var. Her ligin sorunlarını teknik ekipler kurarak kulüplerle istişare halinde, futbolun marka değerini koruyacak şekilde kararlar alarak çözeceğiz. Ben yaptım oldu dersen çözemezsin. Biz her sponsorun üstüne Hacıosmanoğlu payı koyuyoruz, 'Lütfen beIN Sports da uysun buna' dedik. 10 milyon dolar zikrettiler, 'Bu yetmez' dedim. İnsanlar tiyatro seyretmekten bıktı, sorun bu. Adil ve adaletli bir düzen yok. İki takımı al yürüt, 99-102 puan. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ötekiler figüran mı, kimse maç seyretmiyor. Niye tiyatro seyredelim, şimdi gerçek canlı sahneyi görecekler. Adaleti sağlayacağız. Marka değeri yukarı çıktıkça yayıncının geliri de artacak."Hacıosmanoğlu özel bir yazılımcı ekipleri olduğunu ve korsan yayını keseceklerini söyledi. Yasa dışı bahis içinse "Akçeli işlere kim bulaşıyorsa futbol camiasında barınamaz" dedi."Futbol barış ve kardeşliğe hizmet etsin. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Amedspor'a sözüm var, 'başkan olarak seçilirsem Amedspor maçına gideceğim' dedim. Diyarbakır'daki maça gideceğiz."Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Asıl güvensizliği yaratan bu. Kaypak olursanız, her hafta birine yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluyor. Doğru ve adaletli olup, renk güç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olursanız kaos ortamı olmaz. Futbolun patronu diye bir şey yok. Saha içinde başarıyı yakalamak isteyenin hizmetkârıyız. Herkes şunu bilsin. Tarihinde ilk sefer, yönetim kurulu oluşurken dahi bu şunun çocuğu, bu monşerin çocuğu, bu beyaz yakalı diye bakmadık. Söylediğim tek şey var; tüm kurullara, vereceğiniz kararlar sizin, ailenin, camianızın, kurumun haysiyeti ve şerefidir. Haysiyet ve şeref meselesi.Tavizler verile verile bu noktaya geldik. Ahbap çavuş ilişkisiyle herhangi bir kurula adam koymamız mümkün değil. Kadrolar değişecek ama benim kadrolarım olmayacak.""Türkıye'deMerkez Hakem Kurulları konuşuluyor. Türkiye'de oyunun manipüle edildiği yer, kararlarıyla sahadaki hakem yönetimleri. Hakem öğrendiği kuralları uygulayamıyor. Uygulasa görev alamayacak. Burada bir yapı vardı, akademi kurmuşlar, MHK'nin üstünde, hakem terfilerini onlar yapıyor, çift başlılık yaptılar, onu oradan kontrol etmek için. Böyle saçmalık olabilir mi! Sonra MHK'nin kararlarına kızıyorsunuz, nasıl oluyor diyorsunuz. MHK'yi dikkate alır mı adam, terfi mi veriyorsun ki sen, dediğini yapar mı! MHK'ye gelir gelmez söyledim, lağvedin, MHK'nin içine alın bunu dedim. Bizim çizgimizde gidenlerle devam edeceğiz. Çizgi dışına çıkanları evine göndereceğiz. Şahsiyetimizle oynuyorsa yaptırımlar bizim görevimiz.""Milli Takım'da da sıkıntılar var. Bizim olduğumuz yerde takımda bütünlük olacak. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tanıyorum. Eksiklik varsa tamamlayacağız. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Hocamız (Montella) takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. 9 yaşında kızım var, Hollanda'ya elendikten sonra üzüldü, baba sen Türk futbolunun başına geç, bu bitti ama Dünya Kupası var, şampiyon olacağız dedi. Onun temiz kalbiyle Cenab-ı Allah inşallah nasip eder."TFFBaşkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İnter forması giyen A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı görüşmeyi de şu sözlerle anlattı: "İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, 'Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?' yazıyordu. Kaptan aradığında ilk söylediği 'gözümüz aydın olsun başkanım' oldu. Gözümüz aydın demesinde bile bir mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz.""Süper Lig lokomotif ama alt liglere, altyapıya önem vermezsen ürün yetişmez. 3. Lig'de 4 grup var, bir ilin 3-4 takımı var. Her sene insanlar yardım topluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın futbola yaptığı hizmetler ortada. Her ilde Avrupa standartlarında statlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız ile istişare edeceğiz, dibe vurmuş Alman futbolu devlet yapılanmayla yükseldi. 900 milyon Euro'ya yakın parayla okullardan başladılar, dünya şampiyonu oldular. Adil şekilde amatörden yukarıya çıkarsak Türk futbolu kurtulur.""12 gün çalıştık, bizi başkan seçtiler. Türkiye'nin yüzde 90'ı kazanmamıza sevindi, bir umut ışığı olduk. Ne hikmetse, alçak bir terör örgütü var. Fetöşün köpekleri var, bizim TFF Başkanı olmamızdan rahatsız oldular. Ebe doğurtur, sırtına bir tokat atar, sesin çıkar nefes almaya başlarsın, Cenab-ı Allah defterini gökyüzüne atar, alacağın nefes sayılıdır. O nefes arasındaki süreyi adam gibi yaşamak senin elindedir. Benim kalbimdeki dilimde. Kim dostum kim değil söyleyeyim, zor değil. Fetövari hamleler bize sökmez."