Aç kapıyı Davidson efendi

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi İberia Tiflis'i 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. İlk yarıda rakibine karşı Kemen ve Piatek ile büyük üstünlük kurmasına rağmen topu iki direk arasına atamayan turuncu-lacivertliler, ikinci devrede de ataklarına devam etti. Kontrolü elinde tutan Çağdaş Atan'ın takımı, Yunan yıldızı Pelkas'ın vuruşunda kaleciye takıldı. 82'de İberia'da Mamatsashvili'nin uzaktan şutuna Muhammed izin vermezken sonrasındaki pozisyonda da başarılı bir kurtarışa imza attı.Temsilcimiz, Iberia Tiflis'i elerse, play-off'ta St. Patrick's-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.Atan'ın takımı Avrupa'da tutulmuyor. Bu sezon Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda La Fiorita'yı iki maçta da yenerekpuan kazandıran turuncu-lacivertliler, katkısına devam etti. 3. Ön Eleme Turu'nda da Iberia'yı yenen