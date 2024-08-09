Aç kapıyı Davidson efendi

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi İberia Tiflis'i 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. İlk yarıda rakibine karşı Kemen ve Piatek ile büyük üstünlük kurmasına rağmen topu iki direk arasına atamayan turuncu-lacivertliler, ikinci devrede de ataklarına devam etti. Kontrolü elinde tutan Çağdaş Atan'ın takımı, Yunan yıldızı Pelkas'ın vuruşunda kaleciye takıldı. 82'de İberia'da Mamatsashvili'nin uzaktan şutuna Muhammed izin vermezken sonrasındaki pozisyonda da başarılı bir kurtarışa imza attı. 87. dakikada Başakşehir'in sambacısı Davidson, sahneye çıkıp tek vuruşla ağları havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi.
Temsilcimiz, Iberia Tiflis'i elerse, play-off'ta St. Patrick's-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. İkinci müsabaka, 15 Ağustos Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda.
BAŞAKŞEHİR'DEN TAM PUAN
ÇAĞDAŞ
Atan'ın takımı Avrupa'da tutulmuyor. Bu sezon Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda La Fiorita'yı iki maçta da yenerek ülke puanına 0.40
puan kazandıran turuncu-lacivertliler, katkısına devam etti. 3. Ön Eleme Turu'nda da Iberia'yı yenen Başakşehir, Türkiye'nin puanına 0.20 daha aldırarak katkısını 0.60'a yükseltti.