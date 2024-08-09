Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Kerem için bir çift söz söylemek istiyorum"

"AHLAKSIZLARA TOLERANS YOK"

"Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak! Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil."

"Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizimle aynı hedefin peşindesiniz. Hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. Çünkü bundan önce başardık. İyi insanlar kötülüğe karşı her zaman kazanmıştır, yine de kazanacaktır. Galatasaray, seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kucaklaşacak."

'SPORTİF A.Ş. BAŞKANVEKİLİ KİM OLACAK?' SORUSUNA YANIT

"Sportif AŞ, Galatasaray'ın en büyük değeri. Sportif AŞ'de bazı organizasyon değişiklikleri, yeni bazı şeylerin eklenmesi itibarıyla Sportif AŞ'ye hizmet edecek yönetici sayısında artışa gittik. SPK'dan izin almamız gerekiyor. Maksadımız şu; dünyada futbol ekonomisi, futbolun şekli süratle değişim gösteriyor, süratli büyüyen bir ekonomi, kendi içinde değişiklikler peşi sıra geliyor. Bu değişimde Galatasaray'ın öncü olduğu bellidir. Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için, daha yüksek yere taşımak için bir yapı oluşturduk. Bu yapının ihtiyacı olan üye sayısında artışa gittik. Bunu açıklayacağız önümüzdeki günlerde. SPK'dan izin bekliyoruz. Ne yapmak istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Kaç başkanvekili olacağını bu organizasyonla beraber açıklayacağız."

SOYUNMA ODASINDAKİ KONUŞMALARIN, TRANSFER TEKLİFLERİNİN SIZMASI

"Bilgi nasıl sızar? Birisiyle paylaşırsın. Muhatabınızın ilişki seviyesinde arada idareciler, menajerler, bir topluluk var karşınızda. Bilginin nereden sızdığı bizim tespitimizde. Bu konuda hukuki süreci başlattık. Muhataplarınızın nasıl davranacağını da bilemezsiniz. Bir sürü teklif gönderiyoruz. İşin içinde gizlilik anlaşması olmasına rağmen bunun sızması elinizde değil. Bizim elimizde olan hukuki sürecin başlatılması ve bunu yapanların bunun hesabını vermesi var. Tespitlerimiz var. Bu tespitlerimize bağlı olarak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışanlar, bu kapıdan giremeyecekler."

KEREM VE KÖHN'E GELEN TEKLİF

"Transfer döneminin bitmesine 1 aydan fazla süre var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro. Teklifler gelebilir, tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Fırsat transferi çıkabilir. Avrupa'ya ve Süper Lig'e hazır bir şekilde bekliyoruz. Hiç kimse merak etmesin en önemlisi yeni sezon için geçen sezon kadro aynen devam edecek."

"Galatasaray'ın hedeflerine bakıldığı zaman Galatasaray'ın önünü kesmenin bir tek yolu vardır, bu tip oyunlar. Bu önceki sezonlarda da böyle olmuştur. Galatasaray kökleri derinde olan bir çınardır. Bu kirli oyunlar Galatasaray'ın yükselişine etki edemez. Bunu deneye deneye bıkmadılar. Beyhude yere devam ediyorlar. Alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklara bağlı olarak deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın hedefini, yürüyüşünü değiştiremez, bozamaz. Tek yumruk halindeyiz. Geçmiş dönemde oluşturduğumuz sevgi iklimi... Bugün bu kirli oyunların artmasının sebebi bu. Nasıl bu birliği dağıtabiliriz diye beyhude çabalar."

"KEREM İÇİN BİR ÇİFT SÖZ SÖYLEMEK İSTİYORUM"

"Kerem Aktürkoğlu için bir çift laf söylemek istiyorum. Kerem bizim milli oyuncumuz. Başarıları üst seviyede sergilemiş bir evladımız. Dolayısıyla nabzın yüksek olduğu dönemde abartarak ifadeler ortaya koymak, Galatasaray'ı yıpratmanın dışında bir anlam ifade etmiyor. Kerem bizim evladımız, zaman zaman aile içinde de olmaması gereken şeyler olur. Bunlar kirli yapıların, olayları misli misli büyütmek suretiyle yazdıkları senaryolar."