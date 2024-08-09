İlkay: Nasip kısmet her şey olabilir!

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan, dün eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişi, Türk taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Özellikle Fred'in yokluğunda bu mevkiye çok yönlü bir oyuncu arayan Fenerbahçe'nin,ortaya çıktı. G.Saray'ın da Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen oyuncuyla temasta bulunduğu öğrenildi.Ancak reklam filmi için geldiğini aktaran İlkay, havalimanında kendisine yöneltilensorusunacevabını verdi. Fenerbahçe ile ilgili soruyu iseşeklinde cevapladı. Transfer iddiaları hakkında da "Barcelona'da çok mutluyum. Nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem burada yaşıyor. Tabii ki ailemi daha çok görmek isterim" ifadelerini kullandı.Gündoğan, Barcelona kulübünden izin alarak eşi ile birlikte iki günlüğüne İstanbul'a geldi. Reklam çekimine katılacak olan yıldız futbolcunun F.Bahçeli idarecilerle de bir araya geleceği kaydedildi.İlkay, transferi konusunda kesin bir bilgi vermezken TFF'nin sitesinde lisans kaydı olduğu görüldülkay dün Barcelona'da mutlu olduğunu ve şimdilik ayrılmayacağını söylemişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki bir bilgi, hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı futbolseverleri heyecanlandırdı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu adına TFF'de lisans kaydı olduğu ortaya çıktı.edindiği bilgilere göre; bu kaydın, 2010'da milli takıma uygunluğu olan futbolcular için açıldığı kaydedildi.