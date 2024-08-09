İlkay: Nasip kısmet her şey olabilir!

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan, dün eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişi, Türk taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Özellikle Fred'in yokluğunda bu mevkiye çok yönlü bir oyuncu arayan Fenerbahçe'nin, İlkay ile ilgilendiği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da gurbetçi futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği
ortaya çıktı. G.Saray'ın da Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen oyuncuyla temasta bulunduğu öğrenildi.
Ancak reklam filmi için geldiğini aktaran İlkay, havalimanında kendisine yöneltilen "Bir gün Galatasaray forması giyecek misin"
sorusuna "Bir gün olabilir ancak bu yaz kesinlikle olmayacak"
cevabını verdi. Fenerbahçe ile ilgili soruyu ise "Takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde maçları başladı. İnşallah ikinci maçı alırlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynarlar"
şeklinde cevapladı. Transfer iddiaları hakkında da "Barcelona'da çok mutluyum. Nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem burada yaşıyor. Tabii ki ailemi daha çok görmek isterim" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE GELDİ
İlkay
Gündoğan, Barcelona kulübünden izin alarak eşi ile birlikte iki günlüğüne İstanbul'a geldi. Reklam çekimine katılacak olan yıldız futbolcunun F.Bahçeli idarecilerle de bir araya geleceği kaydedildi.
LİSANS KAYDI HEYECAN YARATTI
İlkay, transferi konusunda kesin bir bilgi vermezken TFF'nin sitesinde lisans kaydı olduğu görüldü
İ
lkay dün Barcelona'da mutlu olduğunu ve şimdilik ayrılmayacağını söylemişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki bir bilgi, hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı futbolseverleri heyecanlandırdı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu adına TFF'de lisans kaydı olduğu ortaya çıktı. SABAH SPOR'UN
edindiği bilgilere göre; bu kaydın, 2010'da milli takıma uygunluğu olan futbolcular için açıldığı kaydedildi.