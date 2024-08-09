Polisin “VAR” odasında 260 hakem… Statlarda şiddete taviz vermeyecekler

Tribün gruplarıyla ve kulüp yönetimleriyle diyalog halinde olan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri, tribünlerde açılacak pankartları ve hazırlanan koreografileri kontrol edecek. Pankartlar onaylanırsa ve koreografiler yine kabul görürse açılabilecek. Başarısındaki sırrı, statlardaki şiddet olaylarına anında müdahale edebilmeleri olan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; her statta oluşturulan karakollarda istenmeyen olaylara yine anında müdahale ederek adli işlem yapacak. Her statta bulunması mecburi olan ve polisin "Var Odası" olarak adlandırılan Kamera Odaları'nda olası olayları ve olumsuzlukları önleyebilmek adına anlık izleme ve tespit yapacaklar.