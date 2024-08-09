Polisin “VAR” odasında 260 hakem… Statlarda şiddete taviz vermeyecekler

Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu bu akşam saat 21.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne bağlı Rams Park Stadı'nda Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak maçla başlıyor. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da futbol maçları başta olmak üzere sporda şiddete taviz vermeyecek. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın dört yıl önce göreve başladıktan sonra verdiği önemle personel sayısını 130'dan iki katına çıkardığı ve bu sezon İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Demirbağ'ın sorumlu olacağı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli 260 polis, altı İstanbul takımının (Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa) bütün iç saha ve deplasman maçlarında mesai yapacak.
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün başında bu sezon da; 2023-2024 Sezonu'nda İstanbul'daki 152 Süper Lig maçının 128'ini birebir sahada takip eden, dört sezondur görevini mesai mevhumu gözetmeksizin titizlikle yürüten ve hakkında "En İyi Spor Şube Müdürü" yorumları yapılan Osman Tınmazol olacak.
İSTANBUL EMNİYETİ İSTİKRARLI VE BAŞARILI…
Sırasıyla İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardımcısı Hasan Demirbağ ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürü Osman Tınmazol'a bağlı görev yapacak olan Spor Şube Polisleri; statlarda tribünleri ve güvenlik kameralarını takip ettikleri emniyetin "Var" odalarından şiddet olaylarını tek tek tespit edecek. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda toplamda iki bin 61 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan yasal işlem yapan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; statlara yabancı maddelerin sokulmaması ve statlarda şiddet olaylarının yaşanmaması için görev yapacak.
İstikrarı ve başarısıyla tüm ülkede örnek gösterilen bir birim olan ve taraftarları iyi tanıyan, sporu iyi bilen ve diyalog-iletişim gücü yüksek, psikolojik analiz kabiliyeti olan ve profesyonelce görev yapabilecek personellerin seçildiği İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün ana hedefi, spor alanlarının yalnızca sporda kalması…
PANKART VE KOREOGRAFİLER MERCEK ALTINDA…
İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü; maç günleri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde mesai yapacak. Maçlar, onlar için üç gün önceden başlayacak. Takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırılan programlara göre risk analizleri yapacak, takımların konaklayacakları ilçeleri ve adresleri belirleyecekler. Takımlara ve taraftarlara; İstanbul'a geldikleri andan itibaren sorumlu personeller tarafından eşlik edilecek.
Tribün gruplarıyla ve kulüp yönetimleriyle diyalog halinde olan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri, tribünlerde açılacak pankartları ve hazırlanan koreografileri kontrol edecek. Pankartlar onaylanırsa ve koreografiler yine kabul görürse açılabilecek. Başarısındaki sırrı, statlardaki şiddet olaylarına anında müdahale edebilmeleri olan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; her statta oluşturulan karakollarda istenmeyen olaylara yine anında müdahale ederek adli işlem yapacak. Her statta bulunması mecburi olan ve polisin "Var Odası" olarak adlandırılan Kamera Odaları'nda olası olayları ve olumsuzlukları önleyebilmek adına anlık izleme ve tespit yapacaklar.
GERGİNLİĞİ ARTIRACAK PAYLAŞIMLARA TAKİP…
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla getirilen ve sadece "Kırmızı" yelekli Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri'nde bulunan "Yaka Kamera Sistemi" ile ses ve görüntü kaydı yapılacak. "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçuna karışanlar tespit edilecek ve stat karakollarında adli işlemler yapılacak. Kaydedilen görüntüler Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki Ana İzleme Merkezi'nde de incelenecek ve tespitlerle yine "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçuna karışan taraftarlar hakkında da yasal işlem yapılacak. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün Sanal Devriye Polisleri; maçlardan önce gerginliği artırabilecek veya suç içerikli paylaşımları anlık takip edecek ve yine yasal işlem uygulanacak.
Yasal işlem yapılan taraftarlar bir yıl boyunca takımlarının maçlarından ve ikinci yarılarından önce ikamet adreslerine en yakın Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak. Süper Lig'de mücadele edecek altı İstanbul takımının, Birinci Lig'de mücadele edecek beş İstanbul takımının iç ve dış saha maçlarını birebir takip edecek olan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; takımlarımızın Avrupa ve Türkiye Kupası maçları, İkinci-Üçüncü Lig maçları, Amatör Ligler'deki maçlar ve hazırlık maçlarında da görev yapacaklar. Basketbol, voleybol ve hentbol (Kadın-Erkek) maçlarında da şiddetin önüne geçebilmek için mesai yapacaklar.
DEPLASMAN TRİBÜNÜ BU SEZON DA VAR
2023-2024 Sezonu'nda Süper Lig'de oynanan maçlarda taraftarların statlara soktukları, sokmaya çalıştıkları veya sahaya attıkları yabancı maddeler arasında bıçaklar, kamalar, misketler, muştalar, bozuk paralar, alkol şişeleri, torpiller ve meşaleler yer almıştı. Spor Güvenliği Polisleri; meşaleleri cips paketlerine; bıçak ve kesici aletleri eldivenlerin içerisine saklanmış halde bulmuştu. Öte yandan 2024-2025 Sezonu'nda deplasman taraftarları da yine tribünlerdeki yerlerini alacak.