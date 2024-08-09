Yeni MHK’den ilk atamalar yapıldı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasını yönetecek hakemler belli oldu. Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalarda açılış maçında Turgut Doman görev alacak.21.00 Galatasaray-A.Hatayspor: Turgut Doman19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu 21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük 21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın 21.45 C.Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır 21.45 Samsun-Beşiktaş: Ali Şansalan21.00 Ç.Rizespor-Başakşehir:Direnç Tonusluoğlu 21.00 S.Bodrum-Gaziantep: Mehmet Türkmen