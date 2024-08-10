Batagov’a savaş engeli

Fırtına'nın yeni transferlerinden Arseniy Batagov'un Trabzon'a gelişi ile alakalı birçok kez program yapılsa da Ukrayna'daki savaş durumu nedeniyle futbolcu ülkesinden ayrılamadı.Takımıyla birlikte antrenman yaptığı için fiziksel anlamda bir eksikliği olmayan Batagov'un tüm lisans işlemleri tamamlandı ve kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzalandı.Trabzonspor Sportif AŞ, Bordo-mavili kulübe ait olan Kartal arazisinin 30 yıllık kullanım hakkını 3.993 MİLYAR TL karşılığında devraldı. KAP'a yapılan bildirimde, "Yönetimin kurulumuzun toplantısında alınan karar gereği 707,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki, '30 yıllık "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı'nın değerlendirme firmaları tarafından belirlenen 3.924.705.000 TL'lik değerleme tutarlarının ortalaması olan 3.993.259.000 TL bedelle Trabzonspor Kulübü'nden devralınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.