Batsman attı mutlu başladı

Galibiyeti G.Saray'a getiren golü atan Michy Batshuayi, yeniden takımını kurtaran isim oldu. Beşiktaş ve F.Bahçe kariyerlerinin ardından G.Saray'a gelen Belçikalı oyuncu, Süper Lig'deki son 10 golünün sekizini oyuna sonradan girerek attı.Penaltı golü ile maça denge getiren Mauro İcardi, Batshuayi'nin idmanlardaki hırsının sahaya da yansıdığını söyledi. Motivasyon olarak kayıp yaşamadıklarını da belirten yıldız oyuncu,İki şampiyonluk aldık. Taraftar için mücadele edeceğiz. Bu sene için 5. yıldız gibi bir hedefimiz var. Mayıs ayında nerede olduğumuzu göreceğiz.Süper Kupa ve bu maçtan daha iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Michy Batshuayi dün hem sahaya çıktı hem de ağları buldu. Belçikalı oyuncu Süper Lig'de 3 Büyüklerin formasını giyen ilk yabancı oldu. Golcü oyuncu fileleri sarsmayı başarırken maçın ardından ise taraftarın en öne çağırdığı isimdi. Sarı-kırmızılı yeni golcü, G.Saray bayrağı ile stadı da turladı.Hatayspor kadrosundaki ikinci sezonunu geçiren Joelson Mendes Fernandes dün takımdaki ilk golünü ağlara gönderdi. Portekizli oyuncu, 67. sezonu dün başlayan Süper Lig'in ilk golünü de kaydeden isim oldu.G.Saray ile Hatayspor arasındaki lig maçları hiç berabere bitmedi. Aslan bu müsabakalarda 5 galibiyet alırken 3 kez de yenilgi aldı.;G.Saray deplasmanı, Hatayspor'un lig tarihinde puan alamadığı (5 yenilgi) üç dış saha maçından biri olmaya devam ediyor.