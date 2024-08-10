Bodrum FK ve MKE Ankaragücü’nün ilk hafta maçlarının statları belli oldu

TFF, daha önce açıklanan maç programında her iki takımın da ilk hafta ev sahibi olarak oynayacağı maçların statlarını duyurmamıştı.

Federasyon, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK maçının Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Aydınlatma çalışmaları tamamlanan statta ilk kez Süper Lig maçı yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de 11 Ağustos Pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor maçının da başkent ekibinin iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te yapılacağı bildirildi.