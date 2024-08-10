‘Kapa çeneni’ dedi ve gitti!

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşması öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.Suudi Arabistan'dan talipleri olan Fildişili futbolcu, eski takımı Crystal Palace ile anlaşamayınca Leicester City'nin teklifini değerlendirdi.İngiliz kulübüyle pazarlıklara başlayanZaha dün kendisiyle ilgili olumsuz yorum yapan Galatasaray taraftarına,yazarak sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Teknik direktör Okan Buruk da haberi doğrulayarakdiye konuştu.