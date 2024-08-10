Michael Valkanis: Bize göre daha hazırdılar diyebilirim

Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Michael Valkanis, "Bugün zor bir maç olacağını biliyorduk. Fenerbahçe ligin saygı değer ve önemli ekiplerinden bir tanesi. Ciddi rakiplere karşı da oynadılar. Bize göre daha hazırdılar diyebilirim. Oyun performansına bakacak olursak oyuncularımla gurur duyuyorum. Taktik ve disipline bağlı kalmaya çalıştılar. Sadece ilk yarı hayal kırıklığıydı. Oyun kurmada ve top tutmada sıkıntılar yaşadık. İkinci yarı toparladık. Pozisyonlarımız vardı. Bu akşam 15 yaşındaki kalecimiz oynadı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bir oyuncunun yaşı değil neler verdiği önemli. Kendisi potansiyeli olan iyi bir oyuncu. 50 bin taraftarın karşısında bu performansı sergiledi" ifadelerini kullandı.