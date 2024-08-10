Mourinho’nun derdi orta saha

Sarı-lacivertli yönetimden orta sahaya takviye yapılmasını isteyen teknik direktör Jose Mourinho, Adana Demirspor maçında bu bölgede hangi isimlere görev vereceği konusunda kararsız kaldı.Rade Krunic'i planlarında düşünmeyen Portekizli çalıştırıcı. hafta içinde yapılan antrenmanlarda İsmail Yüksek'in yanında Alexander Djiku'yu orta alanda denedi.Ayrıca İsmail'i tek ön libero olarak oynatırken 8 numarada İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.Faslı orta sahanın Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı belirtilirken söz konusu futbolcu için Atletico Madrid'in de devreye girdiği öğrenildi. Fiorentina'nın Amrabat'ı satmak istediği, Atletico'nun ise kiralama formülünü tercih ettiği,Fenerbahçe taraftarı, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da takımına tam destek veriyor. Lig açılışını Adana Demirspor ile yapacak olan sarı-lacivertlilerde maçın satışa çıkan biletleri tamamen tükendi. Bu akşam Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada yaklaşık 50 bin seyircinin tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 3'ü resmi, 5 hazırlık olmak üzere 8 maç yaparken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.