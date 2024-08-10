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Giriş Tarihi: 10.8.2024

Okan Buruk’tan ağır itham!

Galatasaray’ı karıştırmak isteyen çok büyük bir kesim var. Bu bazen içerden oluyor. Transferlerimiz devam edecek”

Okan Buruk’tan ağır itham!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının isteklerinden memnun olduğunu söyledi. İlk yarı golü bulamamalarının takımı da farklı etkilediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı çarpıcı açıklamalar yaptı:

BİZİM İÇİN SEVİNÇLİYİZ
"İcardi ve Batshuayi ikilisi birlikte iyi oynadı. Tüm oyuncularımızın performansından memnunum. Mental olarak daha sezonun başındayız. G.Saray'ı karıştırmak isteyen çok büyük bir kesim var. Bu bazen içerden de olabiliyor. Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Artık bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. Transferler devam edecek."
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Okan Buruk’tan ağır itham!
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