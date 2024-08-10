Okan Buruk’tan ağır itham!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının isteklerinden memnun olduğunu söyledi. İlk yarı golü bulamamalarının takımı da farklı etkilediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı çarpıcı açıklamalar yaptı:"İcardi ve Batshuayi ikilisi birlikte iyi oynadı. Tüm oyuncularımızın performansından memnunum. Mental olarak daha sezonun başındayız.Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Artık bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. Transferler devam edecek."