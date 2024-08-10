PSG’li Ndour kartal oluyor

Teknik direktör Van Bronckhorst'un orta sahayaistediği belirtilirken, listenin ilk sıralarında PSG'den Cher Ndour bulunuyor. 20 yaşındaki İtalyan futbolcu kiralık olarak kadroya dahil edilmek isteniyor ancak öncelikle kadroda düşünülmeyen oyunculardan ayrılık bekleniyor.Amir Hadziahmetovic daha önce Çaykur Rizespor'un ilgisine olumsuz yanıt verse de oyuncuyla bir kez daha görüşen yönetim sorunu çözdü. Boşnak futbolcu, kulübün de bu sezon yaşadığı yabancı sorununda önünü açmak için kiralık gitmeyi kabul etti.Chamberlain de kadroda düşünülmezken Kartal, Ndour transferini sonuca ulaştırmak üzere... İtalyan oyuncuyla her konuda anlaşan Beşiktaş, PSG ile son detayları görüşüyor.