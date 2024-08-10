Saklandığınız yerden sizi çıkarmayı biliriz!

Galatasaray Kulübü, blockchain veri analizi platformu Arkham Intelligence ile futbol takımı forması sol kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Törende konuşan Başkan Dursun Özbek,diyen Başkan Dursun Özbek, şöyle konuştu: "Kerem Aktürkoğlu bizim evladımız.