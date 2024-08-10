Saklandığınız yerden sizi çıkarmayı biliriz!

Galatasaray Kulübü, blockchain veri analizi platformu Arkham Intelligence ile futbol takımı forması sol kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın önünün kesilmek istediğini söyledi. "Bazı şeylere dur demem gerekiyor"
diyen Başkan Dursun Özbek, şöyle konuştu: "Akıl almaz iftiralarla ve olmayacak yalanlarla Galatasaray'a saldırmaya başladılar. Futbolcularıma ve yöneticilerime iftiralar atılıyor. Bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğim. Buradan da onlara şöyle sesleniyorum; altına saklandığınız masalardan çıkın. Siz saklandığınız yerden çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasını biliriz.
Kerem Aktürkoğlu bizim evladımız. Nabzın çok yüksek olduğu dönemde soyunma odasındaki olayları abartarak ortaya koymak takımı yıpratmaya çalışmaktır. Olur böyle şeyler.
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