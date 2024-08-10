Samsunspor Taraftar Grupları: Halit Doğan’ın yaklaşımları tüm yöneticilere örnek olmalı

Taraftar grupları, Samsunspor odaklı çalışmalarından dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür mesajı yayınladı.

Samsunspor ile ilgili dertlenen ve sorunların çözümü noktasında adımlar atan yerel yöneticilerin kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirten Samsunspor Taraftar Grupları, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Samsunspor'a gönülden bağlı olduğunu bildiğimiz ve geçmişte Çarşamba Belediye Başkanı olduğu dönemde de hem takımımıza hem de taraftarımıza verdiği desteklerden bildiğimiz Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yeni görevinde de bizleri şaşırtmamıştır. Stadyumun çevresinde yıllardır büyük bir sorun olan yolların bakım ve onarımı, Samsunsporumuzun tesislerinin gelişimine katkı sağlanması, taraftarımıza deplasman maçlarına ulaşım desteği verilmesi, Samsunspor Taraftar Grupları binamızın yol sorununu çözmesi gibi birçok konu ile yanımızda hissettiğimiz Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür ediyoruz. Şehrinin takımına destek olan Başkan Doğan'ın bu yaklaşımının, şehrimizin tüm yöneticilerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Samsunspor siyaset üstü bir güçtür. Kalbi Samsunspor için atan ve elini taşın altına koymaktan çekinmeyenler, bizim için diğerlerinden 100 adım öndedir."