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Giriş Tarihi: 11.8.2024

Adana, Esenler’i eli boş gönderdi

Adana, Esenler’i eli boş gönderdi
Turuncu Beyazlılar, Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Esenler Erok'u evinde 2-1 mağlup etti. Adanaspor'un gollerini Metehan Altunbaş ve Amadou Ciss kaydetti. Esenler'in tek sayısını ise Sefa Narin kaydetti. Günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı; İstanbulspor-Manisa FK: 3-2, Kocelispor-G.Birliği: 2-1.

YENİ MALATYASPOR SAHAYA ÇIKMADI
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniye Stadı'nda oynanması beklenen Yeni Malatyaspor-Pendikspor mücadelesi Malatya ekibinin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi. Pendiksporlu oyuncular sahada beklerken rakip takım gelmeyince hakem Ömer Faruk Gültekin, Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmayla ilgili kararı TFF verecek.
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Adana, Esenler’i eli boş gönderdi
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