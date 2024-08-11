Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana sahasında sert 'Es'ti
Giriş Tarihi: 11.8.2024 11:25

Adana sahasında sert 'Es'ti

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor, Esenler Erokspor'u sahasında 2-1 yendi.

AA
Adana sahasında sert ’Es’ti
Adanaspor 2 - 1 Esenler Erokspor

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Siraç Akpınar

Adanaspor: Jankat Yılmaz (Dk. 73 Muhammed Emin Çelik), Fofona (Dk 81 Ferhat Katipoğlu), Hıdır Aytekin, Dabo, Metehan Altuntaş (Dk. 81 Alp Efe Kılınç), Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 61 Turgay Gemicibaşı), Metehan Feyzi Yıldırım, Diakete (Dk. 71 Metahan Mollaoğlu), Yepie
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Tayfun Vurgun (Dk. 46 Berkay Aydoğmuş), Sakıb Aytaç, Alper Karaman (Dk. 71 Maksut Taşkıran), Faye, Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 60 Fernandes), Onur Özcan (Dk. 46 Nzaba), Sefa Narin, Mücahit Albayrak, Furkan Orak (Dk. 71 Altar Tan Hidayetoğlu), Oğuz Ceylan

Goller: Dk. 14 Metehan Altunbaş, Dk. 55 Ciss (Adanaspor), Dk. 78 Sefa Narin (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Ciss, Dk. 61 Hıdır Aytekin (Adanaspor), Dk. 19 Tayfun Vurgun, Dk. 88 Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana sahasında sert 'Es'ti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA