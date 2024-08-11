Adana sahasında sert ’Es’ti

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Siraç Akpınar
Adanaspor: Jankat Yılmaz (Dk. 73 Muhammed Emin Çelik), Fofona (Dk 81 Ferhat Katipoğlu), Hıdır Aytekin, Dabo, Metehan Altuntaş (Dk. 81 Alp Efe Kılınç), Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 61 Turgay Gemicibaşı), Metehan Feyzi Yıldırım, Diakete (Dk. 71 Metahan Mollaoğlu), Yepie
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Tayfun Vurgun (Dk. 46 Berkay Aydoğmuş), Sakıb Aytaç, Alper Karaman (Dk. 71 Maksut Taşkıran), Faye, Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 60 Fernandes), Onur Özcan (Dk. 46 Nzaba), Sefa Narin, Mücahit Albayrak, Furkan Orak (Dk. 71 Altar Tan Hidayetoğlu), Oğuz Ceylan
Goller: Dk. 14 Metehan Altunbaş, Dk. 55 Ciss (Adanaspor), Dk. 78 Sefa Narin (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Ciss, Dk. 61 Hıdır Aytekin (Adanaspor), Dk. 19 Tayfun Vurgun, Dk. 88 Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor)