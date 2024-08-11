BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da stopere Johan Vasquez hamlesi

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona hazırlanan ve stoper hattını Gabriel Paulista'yla güçlendiren Beşiktaş, bu bölgeye bir transfer daha yapmaya yakın... Başkan Hasan Arat'ın, 3 transfer daha planladıklarını ve gelecek gidecek isimlerin aşağı yukarı belli olduğunu belirtmesi üzerine gözler defans hattına çevrildi. Siyah-Beyazlılar ise rotasını Serie A'ya yöneltti. Birçok pozisyon için çalışmalarına devam eden Kartal'da, hocanın sol stoper isteği yönetim tarafından dikkate alınıyor.

JOHAN VASQUEZ GELİŞMESİ

Siyah-Beyazlı yönetimin, 22 yaşındaki Meksikalı Johan Vasquez'in transferi için harekete geçtiği dış basında ifade edildi. Sol ayaklı stoper arayan Hollandalı teknik adamın, Meksikalı oyuncuyu takımında görmek istediği de gelen bilgiler arasında... Tecrübeli defansın Genoa ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.85 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro. Öte yandan, Kartal'ın bu transfer için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün kapısını çalacağı öne sürüldü. (Takvim)