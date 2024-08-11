BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Son Kartal Cher Ndour

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve önemli transferlere imza atan Beşiktaş, PSG'li Cher Ndour'u da renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına kiraladı. Genç oyuncunun, hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın, bu transfer için opsiyon koydurtmak istediği ancak Fransız kulübünün, buna yanaşmadığı ve opsiyonsuz bir şekilde kiralamanın gerçekleştiği kaydedildi. İtalyan yıldız, geçen sene yarım sezon Portekiz ekibi Benfica'ya kiralanmıştı.