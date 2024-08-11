FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da 4 maçta 3 farklı savunma

Fenerbahçe, bu sezon 4. resmi maçına çıkarken, savunmada bir türlü istikrarı yakalayamadı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynadığı 3 karşılaşmada 7 gol yiyen sarı-lacivertli ekip, 4 müsabakada 3 farklı savunma dörtlüsüyle mücadele etti.

Teknik direktör Jose Mourinho, Adana Demirspor maçında defans bloğunu Osayi, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi'den oluştururken, faturayı Çağlar Söyüncü'ye kesti. Portekizli hoca, Lugano ve Lille karşısında forma verdiği Çağlar'ı kulübeye çekti. Lille'e güzel bir frikik golü atan İrfan Can Kahveci, formayı kaparken 8 numarada eleştirilen Krunic'in yerine Szymanski görev yaptı.

