Feyyaz Uçar’dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Samsunspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi.

Havanın sıcaklığının oyuncuların performansını düşürdüğünü anlatan Uçar, "Zemin de çok iyi değil ancak deplasmanda galibiyetle başlamak lige, çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, bir gazetecinin siyah-beyazlı futbolculara gelen transfer teklifleriyle ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Yollayabildiğimiz oyuncuların yerine oyuncu alabileceğiz ama son günlerde güzel gelişmeler oldu. Bazı oyuncular anlayış gösteriyor, bize yardımcı oluyorlar gitme adına. Onların yerine de mutlaka transferler yapılacak, çalışmalar devam ediyor. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir."

Takımın hala bazı sorunlarının olduğunu ancak bunların çözülemeyecek problemler olmadığına dikkati çeken Uçar, "Geçen seneden kalan en önemli problemimiz ofansif olarak pozisyon üretmek ve son vuruşlardı. Ancak sezon başında gördük ki yaptığımız transferler hakikaten tam da o sorunu çözen oyuncular oldu. Diğer bölgelere de transferler yapmak istiyoruz olabildiğince." ifadelerini kullandı.

Masuaku ve diğer oyunculara transfer teklifi geldiğini aktaran Uçar, "Kadromuzda iyi oyuncular var. Biz de bunun farkındayız. Hocanın buradaki kararı çok önemli. İyi bir rekabet yaratmak istiyor takım içerisinde. Onun direktifleriyle hareket edeceğiz. Birçok oyuncumuza teklif var. Bunu net olarak söyleyebiliriz." dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar da takımlara güzel sezon diledi.