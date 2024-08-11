GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da ilk tercih Sanchez

Savunmada Nelsson-Abdülkerim ikilisiyle üst üste iki kere şampiyon olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e Davinson Sanchez- Abdülkerim tandemiyle başladı. Abdülkerim, Hatayspor'un golünde hata yaparken, Sanchez sahanın yıldızıydı.

Kolombiyalı stoper artık hocası Okan Buruk'un defansta ilk tercihi konumunda. Sanchez'in partneri ise form durumuna göre Abdülkerim veya Nelsson olacak. Nelsson geçen hafta Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa'da iki kritik hatayla farklı skora neden olurken, Abdülkerim son Hatayspor maçında iyi sinyaller vermedi. Kampta göze giren altyapı ürünü Metehan Baltacı da Sanchez'in partneri olmak adına forma yarışına dahil oldu.

