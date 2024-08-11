GALATASARAY HABERLERİ: Mutlu sonların adamı Batshuayi

Geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 yenen ve lige 3 puanla start veren son şampiyon Galatasaray'a galibiyeti Fenerbahçe'den transfer ettiği Michy Batshuayi getirdi. Oyuna sonradan girerek 90'da ağları havalandırıp teknik ekibin yüzünü güldüren 'Batsman' lakaplı santrfor, ilk resmi maçındaki siftahla süper bir başlangıca imza attı.

Teknik direktör Okan Buruk'un "Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışığız" diyerek övdüğü Belçikalı yıldız, formasını giydiği başta Fenerbahçe olmak üzere kısmen de Beşiktaş'ta bunu hep başardı.

FENERBAHÇE'YE 18 PUAN GETİRDİ

Son yıllarda takımları ipten almasıyla bilinen Batshuayi, Türkiye kariyerinde toplamda 59 gol kaydederken, bunların 14'ünü karşılaşmaların son 10 dakika ve uzatma anlarında filelere göndermeyi başardı. Bu şekilde oynadığı kulüplerin hanesine tam 24 puan kazandırdı. Fenerbahçe'ye 18 puanlık avantaj sağlayan başarılı futbolcu, Beşiktaş'ta ve yeni başladığı Galatasaray'da da 3'er puanla kendini gösterdi.

