GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’un gözdesi Roland Sallai

Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nun da takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle kanat bölgesi için transfer hareketliliği yaşanıyor. Aslan'ın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Macar oyuncu Roland Sallai'yi listesine eklediği öğrenildi. Ayrılıkların yaşanması halinde Teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde bir girişim yapılacağı da gelen haberler arasında.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK

Ceza sahasında etkinliğinin yanı sıra etkili ortaları ve çalım yeteneği ile de ön plana çıkan yıldız futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Freiburg'un Macar yıldızı geçen sezon Alman ekibinin formasıyla 37 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu süreçte kaydettiği 8 gol, 4 asistle 12 gole katkı sağladı. Macaristan ile de 52 maçta 13 gol kaydeden yıldız oyuncuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor. Sallai'nin Freiburg ile ile olan kontratı sezon sonu bitecek. Aslan, Alman ekibini düşük bir ücrete ikna itmeye çalışacak. (Takvim)