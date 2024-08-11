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Giriş Tarihi: 11.8.2024 10:19

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha'nın gidişi Aslan'a limit açtırdı

8.8 milyon Euro kazanan Wilfried Zaha'nın ayrılması Galatasaray’ı rahatlattı. Leicester City ile anlaşan tecrübeli futbolcu için 9 milyon Euro’ya yakın kiralama bedeli alınacak. Böylece sadece 1 milyon Euro kalan transfer limitini yükseltecek Aslan, sol bek ve hücum hattına takviye yapacak.

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Zaha’nın gidişi Aslan’a limit açtırdı

Geçen sezon transfer limitine takılan ve Szymanski ile Fred'e bonservis harcayamayan Galatasaray, Molde'yi eledikten sonra Şampiyonlar Ligi'ni garantilemiş ve UEFA geliri sayesinde Davinson Sanchez'e 9.5 milyon Euro ödemişti. Sarı-Kırmızılı kulüp, bu transfer döneminde de aynı sorunu yaşadı. 100 milyon Euro'ya yakın futbol takımı bütçesine Batshuayi'ye verilen 3 milyon Euro imza parası ve Jelert-Sara ikilisine ödenecek 27 milyon Euro bonservis eklendi.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK
Mevcut durumda Galatasaray'ın sadece 1 milyon Euro transfer limiti kaldı. 8.8 milyon Euro kazanan Zaha'nın ayrılmasıyla transfer limiti açılacak. Crystal Palace'ın ardından Leicester City ile masaya oturan Aslan, Zaha'nın maaşını ödemeye devam edecek ancak nihai anlaşmaya vardığı İngiliz ekibinden 9 milyon Euro'ya yakın kiralama bedeli alacak. Zaha'dan gelecek parayla sol bek ve hücum hattına takviye yapılacak.

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GALATASARAY HABERLERİ: Zaha'nın gidişi Aslan'a limit açtırdı
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