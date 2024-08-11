Kaptan dümende

F.Bahçe'deki ilk yılındaDzeko, yeni sezonada hızlı başladı. ŞampiyonlarLigi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ikiLugano karşılaşmasında 4 gol atanBoşnak yıldız, Süper Lig'e de gollestart verdi. Inter formasıylaKaptan, 76. dakikada yeriniyeni transfer En-Nesyri'ye bıraktı.Dzeko'nun attığı golde pası vererek galibiyetin mimarlarından olan Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin karşılaşma sonrası şöyle konuştu: "Taraftarlarımız çok büyük bir etki yarattı. Benim için ilk maçtı. Kalpten istediğim şey bu maçı kazanmaktı. Ben de 1 asistle takıma katkı sağladım.Takıma katkı sağladığım için de ayrıca mutluyum.Buraya geldiğimden beri herkes benimle çok ilgileniyor. Fenerbahçe'de ikinci resmi karşılaşmam. Birkaç maçtan sonra çok daha iyi noktaya geleceğimi düşünüyorum."Fenerbahçe formasıyla ilk maçına geçtiğimiz salı günü Lille deplasmanında çıkan Allan Saint- Maximin, Adana Demirspor karşısında da 11'de sahadaydı. Fransız sol kanat, Dzeko'ya attırdığı golle ilk asistini yapmış oldu.Fenerbahçe, bu sezon 4. resmi maçına çıkarken, savunmada bir türlü istikrarı yakalayamadı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynadığı 3 karşılaşmada 7 gol yiyen sarı-lacivertli ekip, 4 müsabakada 3 farklı savunma dörtlüsüyle mücadele etti. Teknik direktörPortekizli hoca, Lugano ve Lille karşısında forma verdiği Çağlar'ı kulübeye çekti. Lille'e güzel bir frikik golü atan İrfan Can Kahveci, formayı kaparken 8 numarada eleştirilen Krunic'in yerine Szymanski görev yaptı.Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u tek golle yendiği maç sonrası Djiku şunları söyledi: "İyi bir maç çıkardık. Sezon başlangıçları her zaman zordur. Galip geldiğimiz için mutluyum. Rakip kalede çok fazla şans yarattık, onlara da fazla şans vermedik. Şimdi çok önemli bir rövanş maçımız var. Dinlenip ona hazırlanacağız." Tecrübeli oyuncu, turun gelmesi için nasıl oynamaları gerektiği sorusuna ise,yanıtını verdi.Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk yarısında top 26:31 dakika oyunda kaldı. Toplamda ise oyun 51 dakika 29 saniye oynandı.Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bugüne kadar çalıştırdığı 10 kulüpte çıktığı ilk lig maçlarının dokuzunu kaybetmedi (6G-3B-1M).Adana Demirspor'u konuk ettiği son 11 Süper Lig maçının dokuzunu kazanan Fenerbahçe (2M), bu galibiyetlerde rakip filelere toplam 33 gol gönderdi.İlk maçını iç sahada oynadığı son dokuz sezonun sekizine galibiyetle başlayan Fenerbahçe (1B), tek puan kaybını 2022/23'ün ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 3-3'lük sonuçla yaşadı.