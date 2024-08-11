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Giriş Tarihi: 11.8.2024 11:24

Kocaelispor evinde Gençler'i yıktı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

AA
Kocaelispor evinde Gençler’i yıktı
Kocaelispor 2 - 1 Gençlerbirliği

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Ömer Lütfü Aydın

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Appindangoye, Tarkan Serbest, Ahmet Oğuz, Vukovic, Pedrinho (Dk. 85 Mesut Can Tunalı), Mendes (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Beridze (Dk. 45 Barış Alıcı), Ahmet Sağat (Dk. 45 Marcao), Caktas (Dk. 66 Yusuf Cihat Çelik)
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Etebo (Dk. 72 Samed Onur), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 65 Nalepa), Buğra Çağıran (Dk. 65 Mete Kaan Demir), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Ensar Kemaloğlu), Gökhan Altıparmak (Dk. 72 Yatabare)

Goller: Dk. 49 Barış Alıcı, Dk. 57 Marcao (Kocaelispor), Dk. 31 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 44 Vukovic, Dk. 46 Ahmet Oğuz, 90+6 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Dk. 47 Buğra Çağıran, Dk. 88 Yasin Güreler, Dk. 90+1 Samed Onur (Gençlerbirliği)

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Kocaelispor evinde Gençler'i yıktı
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