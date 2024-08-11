Konyaspor 89’da üç puanı kaptı

TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek Süper Lig'de sezona galibiyetle başladı. Konuk takım, 26. dakikada Pedrinho'nun ceza yayı üzerinden vuruşuyla kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 48. dakikada ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Nuno Da Costa, topu ağlara göndererek ev sahibi ekibe beraberliği getirdi. 74. dakikada Claudio Winck, kafayla Kasımpaşa'ya skor üstünlüğünen taşıdı. 81. dakikada Aleksic'le beraberliği yakalayan Konyaspor, 89. dakikada Umut Nayir'le galibiyete uzandı: 2-3.Maçın 43. dakikasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, yoğun itirazdan kırmızı kart ile ihraç edildi. Adeta çılgına dönen teknik patron, rakip takımın kulübesine doğru yönelince ortalık bir anda karıştı. Uğurlu, Konyaspor'un doktoru Gökhan Özhan'la tartışırken araya girenler olayların büyümesini önledi. Tecrübeli hoca, daha sonra stat dışına alındı.