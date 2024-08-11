Mutlu sonların adamı!

Geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 yenen ve lige 3 puanla start veren son şampiyon Galatasaray'a galibiyeti Fenerbahçe'den transfer ettiği Michy Batshuayi getirdi.Teknik direktör Okan Buruk'undiyerek övdüğü Belçikalı yıldız, formasını giydiği başta Fenerbahçe olmak üzere kısmen de Beşiktaş'ta bunu hep başardı.Son yıllarda takımları ipten almasıyla bilinen Batshuayi, Türkiye kariyerinde toplamda 59 gol kaydederken, bunların 14'ünü karşılaşmaların son 10 dakika ve uzatma anlarında filelere göndermeyi başardı.Fenerbahçe'ye 18 puanlık avantaj sağlayan başarılı futbolcu, Beşiktaş'ta ve yeni başladığı Galatasaray'da da 3'er puanla kendini gösterdi.Savunmada Nelsson-Abdülkerim ikilisiyle üst üste iki kere şampiyon olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e Davinson Sanchez- Abdülkerim tandemiyle başladı. Abdülkerim, Hatayspor'un golünde hata yaparken, Sanchez sahanın yıldızıydı.Sanchez'in partneri ise form durumuna göre Abdülkerim veya Nelsson olacak.Kampta göze giren altyapı ürünü Metehan Baltacı da Sanchez'in partneri olmak adına forma yarışına dahil oldu.