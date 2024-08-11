Mutlu sonların adamı!

Geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 yenen ve lige 3 puanla start veren son şampiyon Galatasaray'a galibiyeti Fenerbahçe'den transfer ettiği Michy Batshuayi getirdi. Oyuna sonradan girerek 90'da ağları havalandırıp teknik ekibin yüzünü güldüren 'Batsman' lakaplı santrfor, ilk resmi maçındaki siftahla süper bir başlangıca imza attı.
Teknik direktör Okan Buruk'un "Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışığız"
diyerek övdüğü Belçikalı yıldız, formasını giydiği başta Fenerbahçe olmak üzere kısmen de Beşiktaş'ta bunu hep başardı.
FENERBAHÇE'YE 18 PUAN GETİRDİ
Son yıllarda takımları ipten almasıyla bilinen Batshuayi, Türkiye kariyerinde toplamda 59 gol kaydederken, bunların 14'ünü karşılaşmaların son 10 dakika ve uzatma anlarında filelere göndermeyi başardı. Bu şekilde oynadığı kulüplerin hanesine tam 24 puan kazandırdı.
Fenerbahçe'ye 18 puanlık avantaj sağlayan başarılı futbolcu, Beşiktaş'ta ve yeni başladığı Galatasaray'da da 3'er puanla kendini gösterdi.
İLK TERCİH SANCHEZ
Savunmada Nelsson-Abdülkerim ikilisiyle üst üste iki kere şampiyon olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e Davinson Sanchez- Abdülkerim tandemiyle başladı. Abdülkerim, Hatayspor'un golünde hata yaparken, Sanchez sahanın yıldızıydı. Kolombiyalı stoper artık hocası Okan Buruk'un defansta ilk tercihi konumunda.
Sanchez'in partneri ise form durumuna göre Abdülkerim veya Nelsson olacak. Nelsson geçen hafta Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa'da iki kritik hatayla farklı skora neden olurken, Abdülkerim son Hatayspor maçında iyi sinyaller vermedi.
Kampta göze giren altyapı ürünü Metehan Baltacı da Sanchez'in partneri olmak adına forma yarışına dahil oldu.