Paris’te gündem Beşiktaş!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yerinde takip ettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda siyah-beyazlı kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.Biliyorsunuz 14 yabancı hakkımız var. Bizden epeyce bir oyuncunun gitmesi gerekiyor.O takviyelerimiz hazır sayılır. Gidecek ve gelecek oyuncuların durumu aynı anda olacak.Semih'e,Mustafa'ya, Demir Ege'ye teklifler var. Bunları hocamız kadroda düşünüyor. Arda ve Fahri var. Kalecilerimiz çok iyi. Altyapımız Türkiye'de çok iyi neticeler elde ediyor.Avrupa'da başarı kazanmak çok önemli bir hedef.İnşallah takımımız o heyecanı, Avrupa kupalarında da verir.Paris'te dünyanın önde gelen kulüp yöneticileri ve spor örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldik.Ben evvelsi gün İnfantino ile beraberdim, Immobile'yi konuştuk. 'Müthiş bir transfer yaptınız, Süper Kupa müthiş bir sonuç oldu.' dedi.Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimi demokratik şekilde göreve geldi.Türkiye demokrasinin beşiğidir.