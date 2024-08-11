Paris’te gündem Beşiktaş!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yerinde takip ettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda siyah-beyazlı kulüp hakkında açıklamalarda bulundu. Bu sezon ligde ipi göğüslemek ve bunu kulübün adına yakışır şekilde yapmak istediklerini belirten Arat, şöyle konuştu:
Biliyorsunuz 14 yabancı hakkımız var. Bizden epeyce bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. Lisans çıkartabilecek hale geldiğimiz anda hemen üçe yakın takviye planımız var.
O takviyelerimiz hazır sayılır. Gidecek ve gelecek oyuncuların durumu aynı anda olacak.
Semih'e,
Mustafa'ya, Demir Ege'ye teklifler var. Bunları hocamız kadroda düşünüyor. Arda ve Fahri var. Kalecilerimiz çok iyi. Altyapımız Türkiye'de çok iyi neticeler elde ediyor.
Avrupa'da başarı kazanmak çok önemli bir hedef. Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da final oynamış bir hoca var.
İnşallah takımımız o heyecanı, Avrupa kupalarında da verir.
SEÇİLEN BAŞKANA SAYGI DUYMAK GEREKİYOR
Paris'te dünyanın önde gelen kulüp yöneticileri ve spor örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldik. Dünyanın çok ünlü liderleriyle Süper Kupa maçını konuştum mesela. Beşiktaş burada, olimpiyat dünyasında konuşuluyor.
Ben evvelsi gün İnfantino ile beraberdim, Immobile'yi konuştuk. 'Müthiş bir transfer yaptınız, Süper Kupa müthiş bir sonuç oldu.' dedi.
Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimi demokratik şekilde göreve geldi. Bir kere demokratik bir şekilde seçilmiş yönetimlere sahip çıkmalıyız. Bunun en önemli örneği, Sayın Cumhurbaşkanımızdır.
Türkiye demokrasinin beşiğidir. Seçilen başkana saygı duymak lazım.