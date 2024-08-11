SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ CANLI | Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ı devirip Süper Kupa'yı alarak yeni döneme moralli giren Beşiktaş, Süper Lig'de sezona bugün Samsun deplasmanında başlıyor. Yenilenen kadrosuyla şampiyonluk isteyen Kartal, 3 puan hedefine kilitlendi.

Şu ana kadar Paulista, Rafa Silva, Immobile, Can Keleş ve Emirhan Topçu takviyeleri yapan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Van Bronckhorst da kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkacak. Bu arada Aboubakar, Bakhtiyor, Amartey, Montero, Chamberlain ve Can Keleş kamp kadrosunda yer almadı.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler, Holse, Muja, Mouandilmadji

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Salih, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile