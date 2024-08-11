Sessiz gala

Sezona sahasındaki Göztepe maçıyla "Merhaba" diyen Antalyaspor, 90 dakika sonunda sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine oranla üstün bir futbolla oynasa da galibiyeti getirecek golü bulamadı. Ev sahibi takım adına mücadelenin en önemli pozisyonu 47. dakikada Güray Vural'ın ağları bulan vuruşunun VAR uyarısı ile iptal edilmesi oldu.Antalyaspor'un evinde Göztepe'yi ağırladığı maçta yöneticiler ile taraftarlar arasında istenmeyen olaylar yaşadı. Kırmızı-beyazlı idarecilerin locada Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasını izlediğini gören taraftarlar, bu duruma büyük tepki gösterdi.Olaylar ancak spor polisinin müdahalesi ile yatıştırılabildi.