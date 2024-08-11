Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.8.2024 10:28 Son Güncelleme: 11.8.2024 10:30

SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig’e galibiyetle başlamak istiyor. Bordo-Mavili takım, sezonun ilk maçına Sivasspor deplasmanında çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Mendy-Savic ikilisine yer vermeyi düşünüyor.

YUNUS EMRE SEL
SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun açılış maçında Sivasspor'a konuk olacak. Saat 19.15'de başlayacak müsabaka, bordo-mavililerin uzun zaman sonra Sivas deplasmanında kış mevsiminde oynamadığı maç olarak dikkat çekiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta içerisinde Rapid Wien ile oynanan maçtaki 11'ine göre değişikliklere gidecek. Trezeguet'in yerine geri dönmesi beklenirken, stoperde Denswil'in forması Mendy'ye geçecek. Teknik ekibin oyunculara bireysel hatalar nedeniyle uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin, Poungouras, Radakovic, Uğur, Özkan, Charisis, Emrah, Pritchard, Menig, Manaj
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Savic, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş

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SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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