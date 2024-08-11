SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun açılış maçında Sivasspor'a konuk olacak. Saat 19.15'de başlayacak müsabaka, bordo-mavililerin uzun zaman sonra Sivas deplasmanında kış mevsiminde oynamadığı maç olarak dikkat çekiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta içerisinde Rapid Wien ile oynanan maçtaki 11'ine göre değişikliklere gidecek. Trezeguet'in yerine geri dönmesi beklenirken, stoperde Denswil'in forması Mendy'ye geçecek. Teknik ekibin oyunculara bireysel hatalar nedeniyle uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin, Poungouras, Radakovic, Uğur, Özkan, Charisis, Emrah, Pritchard, Menig, Manaj

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Savic, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş