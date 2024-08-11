Sivas’ta fırtına esecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun açılış maçında Sivasspor'a konuk olacak. Saat 19.15'de başlayacak müsabaka, bordo-mavililerin uzun zaman sonra Sivas deplasmanında kış mevsiminde oynamadığı maç olarak dikkat çekiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta içerisinde Rapid Wien ile oynanan maçtaki 11'ine göre değişikliklere gidecek. Trezeguet'in yerine geri dönmesi beklenirken, stoperde Denswil'in forması Mendy'ye geçecek.
Teknik ekibin oyunculara bireysel hatalar nedeniyle uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
BATAGOV İMZA ATMAYA GELDİ
Trabzonspor,
transferini 4 gün önce bitirdiği ve lisansını çıkarttığı Arseniy Batagov'a sonunda kavuştu. Ülkesindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye gelişi 3 kez iptal olan Ukraynalı stoper için ülkeden çıkışı için gerekli olan izinler alındı
ve futbolcu Trabzon'a geldi. Detaylı sağlık taramasından geçecek Batagov, Sivas maçı dönüşü takıma dahil olacak. Trabzonspor, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
TRABZONSPOR'DAN ÇİFTE HAMLE
Transferde atağa kalkan bordo-mavililer, iki önemli ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Trabzonspor, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Burnley'in 28 yaşındaki kaptanı Josh Brownhill
ile temaslara başladı. İngiliz ekibi, futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi kaldığından dolayı transfere sıcak bakıyor. Fırtına ayrıca Le Havre'nin 22 yaşındaki stoperi Etienne Youte Kinkoue'nin transferi için görüşmelere başladı.
Savunmaya Savic ve Batagov olmak üzere iki takviye yapan Trabzonspor, Kinkoue için de şartları araştırıyor.