Sivas’ta fırtına esecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun açılış maçında Sivasspor'a konuk olacak.Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta içerisinde Rapid Wien ile oynanan maçtaki 11'ine göre değişikliklere gidecek.Teknik ekibin oyunculara bireysel hatalar nedeniyle uyarılarda bulunduğu öğrenildi.Trabzonspor,transferini 4 gün önce bitirdiği ve lisansını çıkarttığı Arseniy Batagov'a sonunda kavuştu. Ülkesindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye gelişi 3 kez iptal olan Ukraynalı stoper içinve futbolcu Trabzon'a geldi. Detaylı sağlık taramasından geçecek Batagov, Sivas maçı dönüşü takıma dahil olacak. Trabzonspor, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.Transferde atağa kalkan bordo-mavililer, iki önemli ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Trabzonspor, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Burnley'in 28 yaşındaki kaptanıile temaslara başladı. İngiliz ekibi, futbolcunun 1 yıllık sözleşmesi kaldığından dolayı transfere sıcak bakıyor. Fırtına ayrıca Le Havre'nin 22 yaşındaki stoperiSavunmaya Savic ve Batagov olmak üzere iki takviye yapan Trabzonspor, Kinkoue için de şartları araştırıyor.