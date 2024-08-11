Son kartal Ndour

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve önemli transferlere imza atan Beşiktaş, PSG'li Cher Ndour'u da renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına kiraladı. Genç oyuncunun, hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Beşiktaş'ın, bu transfer için opsiyon koydurtmak istediği ancak Fransız kulübünün, buna yanaşmadığı ve opsiyonsuz bir şekilde kiralamanın gerçekleştiği kaydedildi. İtalyan yıldız, geçen sene yarım sezon Portekiz ekibi Benfica'ya kiralanmıştı.G.Saray'ı devirip Süper Kupa'yı alarak yeni döneme moralli giren Beşiktaş, Süper Lig'de sezona bugün Samsun deplasmanında başlıyor. Yenilenen kadrosuyla şampiyonluk isteyen Kartal, 3 puan hedefine kilitlendi. Şu ana kadar Paulista, Rafa Silva, Immobile, Can Keleş ve Emirhan Topçu takviyeleri yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Van Bronckhorst da kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkacak. Bu arada Aboubakar, Bakhtiyor, Amartey, Montero, Chamberlain ve Can Keleş kamp kadrosunda yer almadı.