Van Bronckhorst’tan zemin eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadeleyi değerlendirdi.

Bronckhorst, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Sonuçtan ve galibiyetten dolayı mutluyum. Sezonun ilk maçında en önemli olan kazanmaktı. Zor bir maç oynadık. İstanbul'a galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. İkinci yarıda ritim bulmakta zorlandık. Onana ve Emirhan değişiklikleri ile daha stabil bir görüntü verdik. Bu maçtan öğrendiğimiz; daha geliştireceğimiz çok şey var."

"DAHA İYİ BİR ZEMİNDE OYNAYACAĞIZ"

"Önümüzdeki hafta evimizde daha iyi bir zeminde oynayacağız. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu maç 5'li savunmayı gerektiriyordu. Sistemde her zaman esneklik göstereceğiz. Oyunun sonunda 5'liye döndük ve bizim adımıza daha iyi oldu. Takıma ve sahadaki ihtiyaçlara odaklanıyorum. Zor bir maç oynadık. Mental anlamda galip gelmek önemliydi. Önümüzdeki ilk maça çok iyi hazırlanacağız" dedi.

PAULİSTA AÇIKLAMASI

Sakatlığı sebebiyle ikinci yarıya devam edemeyen Paulista hakkında da açıklama yapan Giovanni van Bronckhorst şunları söyledi: "Gabriel ile konuştum. İLk pozisyonda devam etti. İkinci pozisyonda çok fazla ağrısı oldu. Bunu söyledi. Devam edemedi. Sakatlığının durumuna yarın bakacağız."