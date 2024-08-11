Zaha limit açtı!

Geçen sezon transfer limitine takılan ve Szymanski ile Fred'e bonservis harcayamayan Galatasaray, Molde'yi eledikten sonra Şampiyonlar Ligi'ni garantilemiş ve UEFA geliri sayesinde Davinson Sanchez'e 9.5 milyon Euro ödemişti.100 milyon Euro'ya yakın futbol takımı bütçesine Batshuayi'ye verilen 3 milyon Euro imza parası veikilisine ödenecek 27 milyon Euro bonservis eklendi.Mevcut durumda Galatasaray'ın sadece 1 milyon Euro transfer limiti kaldı. 8.8 milyon Euro kazanan Zaha'nın ayrılmasıyla transfer limiti açılacak.Zaha'dan gelecek parayla sol bek ve hücum hattına takviye yapılacak.Hatayspor maçında riske edilmeyen Elias Jelert, Konya deplasmanında kadroda olacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Danimarkalı sağ beke özel program uygulanıyor ve 21 Ağustos'taki Young Boys maçına kadar yüzde yüz hazır hale gelmesi planlanıyor.